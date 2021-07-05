Almanya'da gündem, 8 milyon euro çaldığı iddia edilen Yasemin Gündoğan

Alman polisi, yüklü miktarda parayla kaçtığı öne sürülen Gündoğan'ı bulmak için harekete geçti. Bir suç ortağının yakalandığı kaydedildi.

Almanya, Bremen şehrinde 8 milyon euro çaldığı iddia edilen Yasemin Gündoğan'ı konuşuyor.

Alman basınında yer alan haberlere göre, 28 yaşındaki Gündoğan'ın, Loomis adlı bir nakit taşıma şirketinde çalıştığı kaydedildi.

8 MİLYON EURO İLE KAÇTI İDDİASI

Gündoğan'ın, banknotların ATM'lerdeki para yatırma kasetlerine yerleştirilmesinden sorumlu olduğu, ancak paraları çantaya doldurup kaçtığı aktarıldı.

Bild gazetesi, çantanın normalde atık için tasarlanmış konteynere konulduğunu yazdı.

"SAHTE PLAKALI ARAÇ KİRALADI"

Gündoğan'ın, paranın kamufle olması için konteyneri çöple doldurduğu, daha sonra Berlin'den kiraladığı çalıntı plakalı araçla 8 milyon euroyu kaçırdığı öne sürüldü.

Yaşananların üzerinden dört gün geçmesinin ardından ATM'lerin boş olduğu fark edildi.

Habere göre, Gündoğan'ın bir suç ortağı yakalandı. Alman polisinin, Yasemin Gündoğan'ı bulmak için halktan yardım istediği de ifade edildi.

"HER ŞEY DİKKATLİCE PLANLANMIŞ GÖRÜNÜYOR"

RTL televizyonunun bir kriminoloji uzmanının görüşlerine yer verdiği haberinde, "Her şey dikkatlice planlanmış görünüyor. Araba kiralamakla, plakayı çalmakla ve hatta hiçbir yerde şüphe uyandırmamak için aracı geri getirmekle başlıyor." denildi.

Christian Pfeiffer adlı uzman, şirketin hırsızlıktan çok geç haberdar olmasının kendisini şaşırttığını söyledi.

Pfeiffer, düşüncelerini "Paraya sahip olan, bunu gerçekleştiren oydu, ama orada başka yardım edenler olmalı." şeklinde dile getirdi.