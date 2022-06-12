Petrol
121.93
-0.93%
Euro
18.0116
-1.34%
Dolar
17.1104
-0.04%
Altın
1.03
1.01%
Borsa
2543
-1.11%
Bitcoin
480.962
-5.17%
BTXN Coin
9.13
-10.49%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Hafif yağmur 20 C
    Almanya'da gündem art arda gelen zamlar

    Almanya'da gündem art arda gelen zamlar

    Tüm dünyada yaşanan fiyat artışları Almanya'yı da etkiledi. Bild gazetesi, 6 Alman'dan 1'inin öğününden vazgeçmek zorunda kaldığını yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2022 - 09:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Koronavirüs salgını ardından da oluşan savaş ortamı, dünyada işleyen düzenin bozulmasına neden oldu.

    Türkiye'de olduğu gibi; Amerika'dan Avrupa'ya birçok ülkede bazı sıkıntılar baş gösterdi.

    Küresel ekonomide yaşanan sorunlar nedeniyle enflasyon krizleriyle karşı karşıya kalan ülkeler çözüm için kolları sıvasa da henüz sonuçlar alınmış değil. Bu ülkelerden biri de Almanya.

    Almanya'nın en çok okunan gazetesi Bild, ülkede her alanda yapılan zamlarla ilgili bir haberini manşetine taşıdı.

    Almanların ekonomik sıkıntıları

    Ülkede yapılan kapsamlı bir araştırmayı haberleştiren Bild gazetesine göre; Almanların ekonomik olarak geçimlerini sağlamakta zorlandığı belirtildi.

    6 Alman'dan 1'i yemekten vazgeçiyor

    Haberin detaylarında; her 6 Alman'dan 1'inin geçimini sağlamak için öğünlerinden vazgeçmeye başladığı belirtildi.

    Almanya da gündem art arda gelen zamlar #1

    Almanya da gündem art arda gelen zamlar #2


    İlginizi Çekebilir

    Burak Elmas'ın pusulası zarftan göründü
    Futbol

    Burak Elmas'ın pusulası zarftan göründü

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Nicolas Maduro, İran'da İbrahim Reisi ile görüştü
    Dünya

    Nicolas Maduro, İran'da İbrahim Reisi ile görüştü

    Görüş Bildir