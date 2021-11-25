Almanya'da günlük korona vaka sayısı 75 bini geçti

Almanya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 75 bin 961 vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında yeni rekor kırılırken toplam can kaybı da 100 bini aştı.

Almanya’da koronavirüs salgınında vaka artışı rekor seviyede devam ediyor.

Robert Koch Enstitüsü’nün (RKI), ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 75 bin 961 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vakanın kayıtlara geçtiği ülkede, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 573 bin 756’ya ulaştı.

ÖLÜ SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ

Korona nedeniyle son 24 saatte 351 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 100 bin 119’a yükseldi. Ülke genelinde aktif vaka sayısı ise 44 bin 100 olarak açıklanırken, bir hafta içinde salgının bulaştığı kişi sayısı ise 349 bin 34 olarak belirlendi.

"HALKIN YÜZDE 68'İ ÇİFT DOZ AŞI OLDU"

Haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısının 419,7 olarak kayıtlara geçtiği Almanya’da yoğun bakım servislerinde 21 bin 881 hastanın bulunduğu, 3 bin 126 boş yatak olduğu ve doluluk oranının yüzde 87,50 olduğu açıklandı.

Ülke genelinde 27 Aralık 2020’de başlatılan aşılama kampanyasında halkın yüzde 68,1’inin çift doz aşı olduğu belirtildi.



