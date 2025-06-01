Almanya'da hastanede yangın: 3 ölü, 54 yaralı

İHA

Almanya'da feci olay....

Hamburg kentine bağlı Hohenfelde semtinde bulunan bir hastanede, sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

Gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

3 ÖLÜ, 54 YARALI

Yoğun olarak yaşlı hastaların tedavi gördüğü hastanede, 3 kişi alevlerin arasında kalarak can verdi.

16'sı ağır olmak üzere 54 kişi de meydana gelen yangında yaralandı.

YANGIN GİRİŞ KATTA BAŞLADI

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının hastanenin giriş katında başladığı, ardından da birinci kata sıçradığı öğrenildi.

Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek ve hastaları tahliye etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.

Hastanenin giriş katında bulunan bir oda tamamen yanarken, yoğun duman hastanenin 4’üncü katına kadar ulaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Sabaha kadar süren ve 160’dan fazla itfaiye ekibinin katıldığı tahliye operasyonunda kurtarılan çok sayıda hasta, bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.