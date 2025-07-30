Almanya'da helikopter düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Alman basınında yer alan haberlerde, düşen helikopterin parçalarının Mulde Nehri'nde bulunduğu kaydedildi.

ENKAZ, ULAŞILMASI GÜÇ KONUMDA BULUNDU

Haberlerde, olay yerine arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği ve enkazın nehirden çıkarılmaya çalışıldığı belirtildi.

Olay yerine yoğun şekilde yakıt sızdığı anlatılan haberlerde, enkazın nehrin ortası ve ulaşılması güç bir konumda bulunduğu ifade edildi.

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Alman ordusuna ait bir "EC-135" tipi helikopterin Leipzig'in doğusundaki Grimma yakınlarında düştüğü bildirildi.

MÜRETTEBATTAN 2 KİŞİ ÖLDÜ

Mürettebattan 2 kişinin ölü bulunduğu, bir kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, arama ve kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, eğitim için kiralanan ve eğitim uçuşu yapan helikopterin, 64. Helikopter Filosu tarafından kullanıldığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Holger Neumann ve Saksonya İçişleri Bakanı Armin Schuster'dan arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldığı aktarıldı.

Pistorius, açıklamada yer alan bilgilendirmesinde, trajik kazanın nedenlerine ilişkin incelemelerin devam ettiğini belirtti.

Bakan Pistorius, "Olası kaza nedenlerine ilişkin şu anda spekülasyon yapamayacağımızı anlayışla karşılamanızı rica ederiz." ifadesini kullandı.

Alman Haber Ajansı DPA'nın Leipzig polisine dayandırdığı haberinde ise olay yerinin çevresinde askeri yasak bölge oluşturulduğu belirtildi.