Almanya'da hem ekonomik hem siyasi kriz derinleşiyor

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Almanların hem siyasi hem de ekonomik krizi var. Almanya'da ekonomiyle ilgili sivil toplum kuruluşları, ülke ekonomisinin küçüleceği değerlendirmesi yapıyor.

Alman Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK), 2025 yılı için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 0,5 oranında düşeceğini öngörüyor.

ALMAN EKONOMİSİ KÜÇÜLÜYOR

DIHK Genel Müdürü Helena Melnikov, Handelsblattc gazetesine yaptığı açıklamada, “Hiç bu kadar kötü bir atmosfer ve kötü rakamlar görmemiştim” dedi. Bu, üst üste üçüncü yıl ekonomi küçülmesi anlamına geliyor. 2024'te Alman ekonomisi yüzde 0,2, 2023'te ise yüzde 0,3 oranında daralmıştı.

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TABLO HİÇ İYİ DEĞİL

Benzer şekilde Alman Sanayi Federasyonu (BDI) da iyimser değil.

BDI, 2025 yılında GSYH'nin yüzde 0,1 oranında daralacağını öngörüyor. Ancak, ABD Başkanı Donald Trump’ın AB’ye yönelik tehdit ettiği olası gümrük vergileri bu hesaplamalara dahil edilmedi.

Eğer bu vergiler uygulanırsa, ekonomik daralmanın yüzde 0,5’e kadar çıkabileceği belirtiliyor.

"SANAYİ ALANINDA YAPISAL KIRILMA"

BDI Başkanı Peter Leibinger, “Sanayide yapısal bir kırılma yaşadık” diyerek sektördeki olumsuz gelişmelere dikkat çekti.

Buna karşın Alman hükümeti ve Uluslararası Para Fonu (IMF), 2025’te ekonominin yüzde 0,3 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor.

Ancak, hükümetin ve IMF’nin öngörüleri de olası gümrük vergilerini içermiyor.

Normalde hükümetten daha kötümser tahminlerde bulunan sanayi birliklerinden DIHK ve BDI'nın öngördüğü daralma dikkat çekici olarak değerlendiriliyor.