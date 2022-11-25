Almanya'da hükümet vatandaşlık almayı kolaylaştırıyor

Avrupa'da Almanya, en çok göç alan ülkelerden biri.

Ülkeye yasal ve yasa dışı yollarla girenlerin çoğu ise vatandaşlık almak için tüm fırsatları değerlendiriyor.

Bunun yanında Almanya, yetişmiş iş gücü eksikliği ve nüfusun giderek yaşlanması nedeniyle yurt dışından sık sık işçi transfer ediyor.

Yeni Vatandaşlık Yasası yolda

Bu kapsamda Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Maximilian Kall, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, İçişleri Bakanlığında Vatandaşlık Yasası’nın modernizasyonuna ilişkin bir yasa tasarısı üzerinde çalışıldığını ve çalışmaların neredeyse bittiğini söyledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından tasarının üzerinde istişare edilmesi için diğer bakanlıklara gönderileceğini belirten Kall, bundan dolayı tasarıya ilişkin ayrıntıları aktaramayacağını kaydetti.

Kall, Vatandaşlık Yasası'nın modernizasyonun hükümet protokolünün önemli projelerinden biri olduğunu vurgulayarak, Alman hükümetinin Almanya’yı göç ülkesi olarak gördüğünü ifade etti.

Hedef vatandaşlığa geçişleri kolaylaştırmak

Koalisyon protokolüne işaret eden Kall, hükümetin çoklu vatandaşlıklara imkan vermek ve Alman vatandaşlığına geçişleri kolaylaştırmak istediğini, misafir işçi olarak ülkeye gelen ilk kuşağın Alman vatandaşlığına geçişlerinin kolaylaştırılmasının ve buradaki engellerin azaltılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Çifte vatandaşlığın önü açılacak

Öte yandan, Bild gazetesinin İçişleri Bakanlığında tasarıya ilişkin sürdürülen görüşmelere dayandırdığı haberine göre, hükümet ülkede yasal olarak 5 yıl yaşayan yabancılara Alman vatandaşlığına geçme imkanı verecek.

Göçmen kökenli ebeveynlerden birinin yasal olarak 5 yıl boyunca Almanya’da yaşaması durumunda bu ebeveynlerin ülkede doğan çocukları otomatik olarak Alman vatandaşlığı alabilecek.

Hükümetin, yabancıların Alman vatandaşlığına geçişlerde kendi vatandaşlığından vazgeçme zorunluluğunu kaldırmayı istediği, böylelikle çifte vatandaşlığın birçok durumda normal olacağına işaret edildi.

Yazılı sınav dönemi sona erecek

67 yaş üstünde olan ve misafir işçi olarak ülkeye gelenler için yazılı sınav zorunluğu kaldırılacak ve bu kişilerin Alman vatandaşlığı almaları için sözlü iletişim sağlamaları yeterli görülecek.

Uzmanlar, tasarının yasalaşması durumunda yaklaşık 2 milyon yabancı ülke vatandaşının bu uygulamadan yararlanabileceğini öngörüyor.

Tasarının bakanlar kuruluna ve ardından Federal Meclis’in gündemine ne zaman geleceği ise henüz belli değil.