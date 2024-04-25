TikTok CEO’sundan ABD açıklaması: Hiçbir yere gitmiyoruz ABD Başkanı Joe Biden tarafından TikTok’un yasaklanmasını öngören yasanın onaylanmasının ardından TikTok CEO'su Shou Zi Chew, yoğun bir şekilde mücadele vereceklerini söyledi.

ensonhaber.com

Amerikan Kongresi, sosyal medya uygulaması TikTok'a yönelik kritik bir karara imza attı.

ABD, Çinli ByteDance şirketini sahip olduğu sosyal medya platformu TikTok için yasa tasarısını onayladı.

Uygulama, Çinli şirket tarafından satılmazsa Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanacak. Bunun için TikTok'un sahibi ByteDance'a 12 ay süre verildi.

TikTok CEO'su: Hiçbir yere gitmiyoruz

ABD Başkanı Joe Biden tarafından TikTok’un yasaklanmasını öngören yasanın onaylanmasının ardından TikTok CEO'su Shou Zi Chew açıklama yaptı.

Shou, söz konusu yasayı engellemek için başlatacakları yasal mücadeleyi kazanmayı beklediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

İçiniz rahat olsun, hiçbir yere gitmiyoruz. Gerçekler ve anayasa bizim tarafımızda ve bu savaştan galip çıkmayı umuyoruz.

TikTok'un kamu politikası başkanı Michael Beckerman, personele bir not göndererek mevzuatın TikTok'un 170 milyon Amerikalı kullanıcısının haklarının açık bir ihlali olduğunu söylemişti.

Ayrıca Beckerman çalışanlara, tasarının yasalaşması halinde şirketin yasal bir meydan okuma için mahkemelere gideceğini de belirtmişti.