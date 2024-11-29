Almanya'da iç istihbarattan 'seçim' uyarısı

AA

Almanya'da halk, 23 Şubat 2025'te yapılması planlanan Federal Meclis seçimleri için sandık başına gidecek.

Seçime ilişkin Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), Federal Meclis seçimleri nedeniyle dezenformasyon ve siber saldırılar düzenlenerek manipülasyon yapılabileceğini duyurdu.

"CASUSLUK VE SABOTAJ DA DİKKATE ALINMALIDIR"

BfV'nin internet sitesinde yayımlanan tehdit analizinde, "yabancı istihbarat servislerinin büyük çaplı girişimlerine" işaret edilerek, "Dezenformasyon ve itibarsızlaştırma eylemleri, siber saldırıların yanı sıra casusluk ve sabotaj da dikkate alınmalıdır." denildi.

Analizde, söz konusu saldırıların amacının, "sahte iddialarla karar vericiler üzerinde etki yaratmak ve özgür düşünce ve karar alma sürecini etkilemek" olduğu bildirildi.

UYARILARDA RUSYA'YA DİKKAT ÇEKİLDİ

Tehlikenin öncelikle Rusya'dan geldiği aktarılan analizde, "Rusya muhtemelen seçimleri kendi lehine etkilemek konusunda en büyük ve en belirgin çıkara sahip." değerlendirmesi yapıldı.

Analizde ayrıca, Rusya'nın şimdiden Batı ile bir “enformasyon savaşı” içinde olduğu, Moskova yönetiminin Batı karşıtı söylemlerin yayılmasını agresif bir şekilde genişlettiği belirtilerek, "Amaç, Alman toplumunda belirsizlik ve bölünme yaratmak. Ukrayna'yı destekleme isteğini azaltmak." ifadesine yer verildi.

DEEPFAKE VİDEOLAR İLE SEÇMENLER ALDATILABİLİR

Siber saldırılarda yapay zekanın rolünün de arttığına dikkatin çekildiği analizde, deepfake videolar ve sahte ses kayıtlarıyla seçmenleri aldatmaya teşebbüs edilebileceğine dikkat çekildi.

Öte yanda güvenlik makamları, geçmişte Alman siyasetçilere ve siyasi partilere yönelik, Rus hacker gruplarına atfedilen siber saldırıları tespit etmişti.