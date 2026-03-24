Türkiye'nin İHA ve kamikaze dron avcısı: MKE TOLGA

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayiinde giriştiği büyük çalışmalar tüm dünyada ilgi topluyor.

Son yıllarda gösterilen gelişim, birçok alanda ortaya konulan platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda ilgi görmesini sağlıyor.

TÜRKİYE'NİN İHA AVCISI

Makine ve Kimya Endüstrisi, TOLGA yakın hava savunma sisteminin insansız hava araçları ve kamikaze dronları etkisiz hale getirdiği görüntüleri paylaştı.

Yapılan paylaşımda, "MKE TOLGA: Hava savunma mimarisinin 'yakın' gücü. Mini ve mikro İHA'lar ile kamikaze dron tehditlerine karşı geliştirilen MKE TOLGA, 10 kilometre altı alçak irtifa katmanında etkili, basit ve ucuz bir çözüm sunar" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca paylaşımda MKE TOLGA'nın İHA ve kamikaze dronları etkisiz hale getirdiği görüntülere de yer verildi.

TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ

'Çelik Kubbe' hava savunma mimarisinde 3 bin metre ve altındaki katmanın korunması için oluşturulan MKE TOLGA yakın hava savunma sistemi tamamen yerli ve milli imkanlar ile üretiliyor.

Kara birliklerinin korunması, kritik tesis muhafazası, hareketli konvoy koruma görevleri, üs/yerleşke savunması ve deniz platformu korumasına yönelik geliştirilen MKE TOLGA, iki farklı senaryoda başarı gösteriyor.

'Soft-kill' senaryosuna göre yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan düşman dronu mobil radar istasyonu ile tespit edildikten sonra 'jammer' vasıtasıyla sistemi karıştırılarak etkisiz hale getirebiliyor.

'Hard-kill' senaryolarında ise sistemde yer alan iki sabit 12.7 mm, araç üzeri monte döner namlulu 12.7 mm ve 20 mm silah sistemleri ile belirlenen dron ve sabit kanatlı İHA'lar yine MKE tarafından geliştirilen anti-dron mühimmatı ile tam isabetle vurabiliyor.

Sistemde yer alan silahlar için özel olarak üretilen ve hedefe yaklaştığında patlayarak parçacıklara ayrılan MKE TOLGA mühimmatları ile her bir bileşeni MKE tarafından üretilen; elektronik karıştırma, anti-dron mühimmatı, farklı çap ve kalibrede silahlarıyla tespit, takip ve imha yeteneklerini bünyesinde barındıran MKE TOLGA YHSS komuta kontrol sistemi dahil komple bir sistem çözümü sunarak:

Takip ve izleme yapabilen mobil radar istasyonu, elektro-optik sistem ve jammer ile 10 bin metre

35 mm Tolga Silah Sistemi ile 3 bin metre

20 mm Tolga Silah Sistemi ile 1000 metre

12.7 mm Tolga Silah Sistemleri ile 300 metreye kadar düşman dron ve hava hedeflerini imha ederek koruma sağlıyor.