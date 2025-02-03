Almanya'da işsizlik oranı son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Haber Merkezi

Almanya’da ekonomik sıkıntılar giderek derinleşirken işsizlik oranı, son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ocak ayında işsiz sayısı 186 bin kişi artarak 2,92 milyona çıktı.

Alman Federal İş Ajansı’nın verilerine göre, işsizlik oranı %6,4’e yükseldi.

Mevsimsel faktörler etkili olsa da artan işsizlik, ekonomideki kırılganlıkları da gözler önüne serdi.

İŞSİZLİK ARTARKEN İŞ GÜCÜ AÇIĞI DEVAM EDİYOR

Bu yükselişte, yılın başında geçici iş sözleşmelerinin sona ermesi ve inşaat gibi mevsimsel sektörlerde işlerin durması etkili oldu.

Ancak Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles’e göre, yaşanan artış yalnızca sezonluk dalgalanmalarla açıklanamıyor.

Nahles, Almanya’nın ekonomik zorluklarının iş gücü piyasasında giderek daha fazla hissedildiğini belirtti.

Buna rağmen Almanya’da hala ciddi bir iş gücü açığı bulunuyor. Nitelikli işçi sıkıntısı birçok sektörde devam etse de genel ekonomik durgunluk, işverenlerin yeni eleman alma konusunda daha temkinli davranmasına neden oluyor.

Bu da işsizliği azaltmaya yönelik adımları zorlaştırıyor.

TAM ZAMANLI İŞLER AZALDI

İş gücü talebindeki düşüş, açık iş ilanı sayısına da yansıdı. Ocak ayında açık iş sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 66 bin azaldı.

Şirketler, ekonomik belirsizlik nedeniyle işe alımları yavaşlatırken, tam zamanlı istihdam yerine giderek daha fazla yarı zamanlı işçi çalıştırma eğilimi gösteriyor.

Bu durum, iş gücü piyasasında daha fazla güvencesiz çalışmayı beraberinde getiriyor.

ENFLASYON GERİLESE DE FİYAT ARTIŞI SÜRÜYOR

İşsizlik yükselirken, Almanya’da enflasyon ise düşüş eğiliminde.

Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 2,3 seviyesine geriledi. Enerji fiyatlarındaki düşüş bu azalmada etkili olurken, hizmet sektöründeki fiyat artışları dikkat çekti. Hizmet sektöründeki fiyatlar, yıllık bazda yüzde 4 oranında arttı.

Bu da tüketicilerin alım gücünü baskılamaya devam eden bir faktör olarak öne çıkıyor.

Almanya’nın ekonomik göstergeleri karışık sinyaller verirken, istihdam piyasasındaki zorluklar ülkenin içinden geçtiği ekonomik krizin en net yansımalarından biri olmaya devam ediyor.