Almanya’da koalisyon görüşmeleri başlıyor

DHA

Almanya'da gündem koalisyon görüşmeleri...

Almanya'da, Angela Merkel'in görev süresinin ardından başlayan siyasi belirsizlik devam ediyor.

Almanya’da 23 Şubat’taki erken genel seçimlerde sandıktan birinci çıkan Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU), koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile ön görüşme gerçekleştirdi.

Geçen hafta başlayan bu görüşmelerde, bazı gelişmeler yaşanıyor.

"ORTAK İLKELER ÜZERİNDE ANLAŞILDI"

Almanya'da 23 Şubat'ta yapılan genel seçimin birincisi Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), göç ve ekonomi konusunda ortak ilkeler üzerinde anlaşmalarının ardından koalisyon görüşmelerine başlama kararı aldı.

DOSTANE BİR ATMOSFERDE GERÇEKLEŞTİ

Berlin'de düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, ön görüşmelerin iyi ve dostane bir atmosferde gerçekleştiğini belirterek göç, ekonomi, mali politikalar ve iş piyasası gibi kritik alanlarda anlaşmaya varıldığını kaydetti.

"GÖRÜŞMELER OLDUKÇA YAPICI"

SPD Genel Başkanı Lars Klingbeil ise görüşmeleri ‘yapıcı’ olarak değerlendirerek, tarafların ülke yönetiminde sorumluluk almaya hazır olduklarını söyledi.