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- Almanya'da korona politikalarına karşı yapılan gösteriye polis müdahalesi
Almanya'da korona politikalarına karşı yapılan gösteriye polis müdahalesi
- AA
- 21.04.2021 - 18:21
- Güncelleme : 21.04.2021 - 18:24
Avrupa'da koronavirüs protestoları sürüyor..
Son olarak Almanya'nın başkenti Berlin'de salgın nedeniyle izlenen koronavirüs politikaları protesto edildi.
Federal Meclis’te görüşülen ve salgınla mücadelede koronavirüs önlemlerinin sertleştirilmesini öngören Enfeksiyon Koruma Yasasında değişiklik yapılmasına ilişkin tasarıyı protesto etmek için binlerce kişi 17 Haziran Caddesi'nde toplandı.
BARIŞ, ÖZGÜRLÜK, DEMOKRASİ SLOGANLARI
Göstericiler "Barış, özgürlük, demokrasi" şeklinde sloganlar atarak hükümetin salgınla mücadelede aldığı tedbirlerin eleştirildiği dövizler taşıdı.
Uyarılara rağmen protestocuların maske ve mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle polis gösteriyi sonlandırdı.
150'İN ÜZERİNDE GÖZALTI
Göstericilere karşı biber gazı kullanan polis ayrılmak istemeyen ve oturma eyleminde bulunan göstericileri alandan taşıyarak çıkardı.
Polis, direnen veya Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 150'nin üzerinde kişiyi göz altına aldı.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri sırasında polise şişe atıldı.
Almanya'da korona politikalarına karşı yapılan gösteriye polis müdahalesi VİDEO
ARBEDE ÇIKTI
Gösteride ara ara polis ile eylemciler arasında arbede çıktı.
Berlin polisinden yapılan açıklamada, Tiegarten Parkında bazı göstericilerin polise saldırdığı aktarıldı.
Gösteri alanının yakınında TOMA'lar hazır bekletilirken havada güvenlik helikopteri görev yaptı. Federal Meclis ve Başbakanlık binasının çevresi trafiğe kapatıldı.
Ülke basınında yer alan haberlere göre gösteriye yaklaşık 8 bin kişi katıldı.
Protestocular Enfeksiyon Koruma Yasasının sertleştirilmesinin öngörüldüğü tasarının kabul edilmesi durumunda demokrasinin askıya alınacağını savunuyor.