Sistem sorunu nedeniyle kartlı alışverişler sekteye uğradı. Türk market yetkilileri, yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Almanya'da halk, banka ve kredi kartıyla ödemelerde sorunlarla karşılaşıyor.

Ülkede 4 gün önce ortaya çıkan ve yazılım hatası nedeniyle yaşandığı belirtilen sorun, çok sayıda market ve satış mağazasındaki alışverişlerde nakit paraya geçilmesine yol açtı.

"Önemli kısıtlamalar yaşıyoruz"

Ödeme hizmeti sağlayıcısı Payone, daha önce yaptığı açıklamada, "Diğer şebeke operatörleri gibi şu anda üretici Verifone'dan H5000 kartlı ödeme terminalleriyle yapılan işlemlerin işlenmesi konusunda ülke çapında önemli kısıtlamalar yaşıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

ALDI, Edeka gibi ülkenin önemli mağaza zincirleri de müşterilerine şubelerinde kartla ödemelerde sıkıntı yaşanabileceğini duyurdu.

Diğer bazı market ve mağazalar ise hiçbir sorun yaşamadan dijital alışverişe devam ediyor.

Almanya'da kredi kartıyla ödemelerde sorun ortaya çıktı VİDEO







Sorun devam ediyor

Alman Bankalar Birliği, işlem dışı kalan terminallerin, Almanya'da kullanılan tüm cihazların yalnızca küçük bir bölümünü oluşturduğunu kaydetti.

Şebeke operatörleri ve teknik servis sağlayıcılar, sorunu giderme konusunda yoğun bir şekilde çalıştıklarını açıkladı.

Kartla ödeme alamıyorlar



Almanya genelinde faaliyet gösteren Türk marketler ve işletmeleri de kısmen aynı sorunla karşı karşıya kaldı. Berlin'de faaliyet gösteren International Market, 4 gündür kartlı ödeme servisi sunamıyor.

Kasa bölümünde “Kartla ödeme almıyoruz" bilgilendirmesi yapmak zorunda kalan Türk marketi yetkilileri, müşterilerin bu durumdan çok hoşnut olmadığını belirtti.

"Ne zaman düzelir, bilmiyoruz"



Market çalışanı Hacer Dişli, “Hemen hemen her 2-3 müşterimizden biri kartla ödeme yapmak istiyor. Ama ne yazık ki olmuyor. Ana sistemde bir sorun var. Ne zaman düzelir, onu da bilmiyoruz." dedi.





"Müşteriler sinirleniyor"

İHA'nın haberine göre, bazı müşterilerin kartla ödeme yapamayınca sinirlendiğini söyleyen Dişli, "Aslında haklılar, kartla ödeme diye alışılmış bir durum var. Şimdi iptal olunca sinirleniyorlar. Yanlarında yerine göre para olmayabiliyor.

Para almak için evlerine veya bankalarına gidiyorlar. Hatta daha ileri gidip, almak istediği eşyaları önümüze fırlatıp gidenler de oluyor.

"Hiç kimse memnun değil"

Yetkili servisleri arıyoruz, ama kayıtta ‘sabırlı olun’ deniyor. Ama 3-4 gün oldu ve hala bir ilerleme yok. Bu durumdan hiç kimse memnun değil." şeklinde konuştu.

Berlin'de faaliyet gösteren İstanbul Market yetkilileri ise sorundan etkilenmediklerini, kartla ödeme almaya devam ettiklerini açıkladı.