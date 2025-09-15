Almanya’da küçük uçak düştü: 2 ölü

Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletinde, Flieem kasabası yakınlarında küçük bir uçak düştü. Wittlich Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, uçak dün akşam yerel saatle 20.30’da Bitburg Havalimanı’na varması planlanıyordu.

RADARDA KAYBOLDU

Uçağın radar bağlantısının Bitburg yakınlarındaki Malbergweich bölgesinde kesildiği tespit edildi. Bunun üzerine 50 kişilik kurtarma ekibi, bölgedeki arama çalışmalarına başladı.

ENKAZ TARLADA BULUNDU

Uçağın enkazının bir tarlada bulunduğu bildirildi. Kazada uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kazanın nedeni ve hayatını kaybedenlerin kimlikleriyle ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.