Arnavutluk'ta bakan olan yapay zeka hamile kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bilim kurgu senaryosu değil gerçek...

Arnavutluk, dünyada yapay zekâyı bakanlık seviyesinde yönetime dahil eden ilk ülkelerden biri olmuştu.

YAPAY ZEKA ANNE OLUYOR

Yolsuzlukla mücadele amacıyla devlet ihalelerini denetlemek için geliştirilen 'Bakan Diella', şimdi 'anne' oluyor.

HER MİLLETVEKİLİNE BİR 'DİELLA' VERİLECEK

Berlin’de düzenlenen Global Dialogue Forumu’nda konuşan Başbakan Edi Rama, yapay zeka bakanın 'hamile kaldığını' esprili bir dille duyurdu.

Rama, "Yakında her milletvekilinin kendi Diella’sı olacak. Toplantıları kaydedecek, konuşmaları analiz edecek, kim ne dedi hatırlatacak. Kahveye gitseniz bile artık hiçbir şeyi kaçırmayacaksınız." dedi.

PARLAMENTODA ÇALIŞACAKLAR

Rama’nın planına göre, doğacak 83 'mini Diella' her milletvekiline özel olarak atanacak.

Bu dijital asistanlar oturumları takip edecek, tartışmaları analiz edecek ve anlık öneriler sunacak. Her biri, anneleri Diella’nın bilgeliğini taşıyacak.

Başbakan, sistemin parlamentodaki dijitalleşme sürecini hızlandıracağını belirterek, "Yapay zekâlar bilgi sağlayacak ama son sözü her zaman insanlar söyleyecek." ifadelerini kullandı.

HÜKÜMET GÖREVİNDE KRİTİK ROL ÜSTLENİYOR

Rama ayrıca hükümetin, Microsoft ile yapay zekâ destekli kamu savcılığı sistemi üzerinde çalıştığını açıkladı.

Bu yeni sistemin, veri analizini hızlandırarak hukuki süreçleri kolaylaştırması ve denetim mekanizmasını güçlendirmesi hedefleniyor.

FİZİKSEL OLARAK MEVCUT OLMAYAN İLK KABİNE ÜYESİ

Diella, Arnavutluk'u kamu ihalelerinin yüzde 100 yolsuzluktan arınmış bir ülke haline getirmeye yardımcı olmak için bakanlığa getirilmişti.

Arnavutça'da Güneş anlamına gelen Diella, ocak ayından bu yana devletin e-Arnavutluk portalı üzerinden kullanıcılara danışmanlık hizmeti veriyordu.

Diella, vatandaş hizmetlerinin yaklaşık yüzde 95'ine dijital olarak erişebilmeleri için yapmaları gereken bürokratik işlemlerin tamamında sesli komutlarla yardımcı oluyordu.