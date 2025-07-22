Almanya’da popüler markanın tabakları geri çağrıldı: Bu tabaklardan yemek yemeyin

Almanya merkezli ünlü perakende zinciri Woolworths, First Bloom serisine ait bazı tabak ve kaselerde sağlığa zararlı düzeyde kurşun tespit edilmesinin ardından ürünleri acil olarak piyasadan toplatma kararı aldı.

Şirketin yaptığı resmi açıklamada, bu ürünlerin kullanımıyla birlikte ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceği uyarısı yapıldı.

Gıda ile temas eden bu ürünlerde yapılan laboratuvar analizleri, kurşun oranının yasal güvenlik sınırlarının üzerinde olduğunu ortaya koydu.

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLER

Çorba tabağı, 21 cm

Servis tabağı, 30 cm

Kase, 19 cm

Tatlı tabağı, 20 cm

Kase, 13 cm

Yemek tabağı, 25 cm