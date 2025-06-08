Almanya'da Rusya önlemleri: 1 milyon kişilik sığınak planı devrede

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Almanları Rusya korkusu sardı...

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan ülke savunma harcamalarını artırırken bombaya dayanıklı sığınak ve barınak ağını hızla genişletme planları yapıyor.

MEVCUT DURUMA HAZIR DEĞİL UYARISI

Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Ofisi (BBK) Başkanı Ralph Tiesler, ülkenin önümüzdeki 4 yıl içinde Rusya'dan gelecek bir saldırıya karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Tiesler, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin çatışma gerçeğine uyanması gerektiğini ve Almanya'nın mevcut durumda yeterince hazırlıklı olmadığını ifade etti.

"SALDIRI SAVAŞININ RİSKİNDEN ENDİŞELİYİZ"

Süddeutsche Zeitung yayın kuruluşuna açıklama yapan Tiesler, şunları söyledi:

Uzun bir süre boyunca Almanya'da savaşın hazırlanmamız gereken bir senaryo olmadığına dair yaygın bir inanç vardı. Bu değişti. Avrupa'da büyük bir saldırı savaşının riskinden endişeliyiz.

SIĞINAKLARIN YENİLENMEYE İHTİYACI VAR

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, özellikle Baltık ülkelerinde korkuya neden olurken Polonya ve Almanya'da da endişeler arttı.

The Guardian gazetesine göre Almanya'daki yaklaşık 2 bin sığınaktan ve soğuk savaştan kalma koruma odalarından sadece 580 kadarı çalışır durumda ve çoğunun milyonlarca euroluk yenilemeye ihtiyacı var.

SAYI YETERLİ DEĞİL

Bunların da yalnızca 480 bin kişiyi barındırabileceği belirtiliyor.

Buna karşılık BBK, Finlandiya'da 50 bin koruma odası bulunduğunu, bunun da 4,8 milyon kişiye, yani nüfusun yüzde 85'ine yetecek bir alana karşılık geldiğini belirtti.

İNCE AYAR YAPILMASI ÇAĞRISI

Tiesler, halkla tam olarak nereye sığınabileceklerini paylaşmak için uygulamalar ve yol işaretleri gibi bilgi sistemlerine ince ayar yapılması ve uyarı sirenlerinin yükseltilmesi için de çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Mevcut uyarı uygulamalarının da bilgisayar korsanlarına karşı daha iyi korunması gerektiğini ifade etti.

Başbakan Friedrich Merz'in hükümetini, ajansının planlarını uygulamak için finansman sağlamaya çağırdı.

HÜKÜMET RESMİ OLARAK BİR ADIM ATMADI

Hükümet planların gerekli olduğunu kabul etti ancak henüz resmi olarak fon ayırmadı.

Parlamentonun mart ayında Almanya'nın borç frenini askıya almasının ardından serbest bırakılan milyarlarca dolardan, orduya, tank ve malzeme taşımaya olanak sağlayan köprü ve yollar gibi hayati altyapıya ve sivil savunmaya büyük miktarda harcama yapılmasına izin verilmesi bekleniyor.