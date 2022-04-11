Almanya’da Rusya yanlıları ve karşıtları gösteriler düzenledi

Almanya’nın çeşitli kentlerinde Rusya yanlıları karşıtları gösteriler, protestolar düzenlerken, güvenlik güçleri karşıt grupların olduğu bölgede aralarında yer aldı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Frankfurt kentindeki Opera Meydanı'nda düzenlenen Rusya yanlısı gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Göstericiler Rusya ve eski Sovyetler Birliği bayrakları taşıyarak "Rusya" şeklinde slogan attı.

Ukrayna yanlılarından karşıt protesto

Bu eyleme karşı düzenlenen Ukrayna yanlısı bir gösteride ise “utanç” şeklinde slogan atıldı. İki grup arasında polisler yer aldı.

Rusya gösterisine 350 araçlık konvoy katıldı

Hannover kentinde ise yaklaşık 350 otomobilin katıldığı bir konvoy oluşturularak Rusya yanlısı gösteri yapıldı.

Rusya yanlısı pankartlara izin verilmedi

Osnabrück kentinde de ırkçılığa ve nasyonalizme karşı düzenlenen bir gösteride polis, üzerinde Rusya yanlısı yazıların yer aldığı dövizlerle eyleme katılmaya çalışanlara izin vermedi.

Ukrayna büyükelçisi, Rus sembollerinin yasaklanmasını istedi

Lörrach şehrinde ise 120 araçlık konvoy oluşturularak Rusya, eski Sovyetler Birliği ve Almanya bayrakları taşındı.

Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk, Alman Haber Ajansı’na (DPA) yaptığı açıklamada, Rusya yanlısı gösterilerde Rus bayrağının ve diğer Rus sembollerinin taşınmasının yasaklanmasını talep etti.

"Barbarca saldırganlık yüceltiliyor"

Melnyk, Rus sembollerinin eylemlerde gösterilmesinin düşünce özgürlüğüyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını, bunun Avrupa’nın ortasında "barbarca saldırganlığın yüceltilmesi" ile ilgili bir durum olduğunu kaydetti.