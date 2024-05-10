Yalova'da, yabancı uyrukluları Türkiye vatandaşlığı vaadiyle kandıran 1 kişi tutuklandı Suriye ve Irak uyruklu vatandaşlarını Türkiye vatandaşlığı vaadiyle dolandırdıkları tespit edilen 5 kişi polis ekiplerinin düzenlendiği operasyonlar gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda silah ve sahte evrak ele geçirildi.

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DHA

Emniyet güçleri dolandırıcılara göz açtırmıyor...

Bu kapsamda düzenlenen operasyonun adresi bu kez Yalova oldu.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtarak Suriye ve Irak uyruklu vatandaşlara 'Türkiye Vatandaşlığı' vaadiyle sahte evrak hazırlayarak dolandırdıkları tespit edilen G.C., E.C., M.C., E.B., M.B.'yi takibe aldı.

5 kişi gözaltına alındı

Şüpheliler, dün sabah saatlerinde adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tabanca, 49 adet 9 mm fişek, 74 adet 7.65 mm fişek, 19 adet 6.35 mm fişek, 8 senet, vekaletname ve benzeri evrak, 1 av tüfeği, 12 kartuş, 41 şeffaf kutu içinde 75 kilo 910 gram bandrolsüz açık nargile tütünü ele geçirildi.

1 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.C. tutuklanırken, E.C., M.C., E.B. ve M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)