Almanya'da Scholz'a sarılan adama 4 bin 500 euro para cezası

AA & Ensonhaber

Almanya basınında yer alan haberlere göre, Frankfurt Yerel Mahkemesi, 2023 yılında büyük yankı uyandıran güvenlik skandalına neden olan Paschalis D. hakkında kararını verdi. Mahkeme, "trafik güvenliğini tehlikeye atmak" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından sanığa toplam 4 bin 500 euro para cezası ve 2,5 yıl süreyle araç kullanmama cezası verdi.

"UYUŞTURUCU ETKİSİNDEYDİM, PİŞMANIM"

Olayın etkisi sadece cezai boyutta kalmadı. Uyuşturucu etkisindeyken hareket ettiği belirtilen Paschalis D., duruşmada pişmanlığını dile getirerek yaşananları "hem tatlı hem acı bir deneyim" olarak tanımladı ve kamuoyundan özür diledi.

KONVOYA GİRDİ, PROTOKOLÜ DELDİ, SCHOLZ'A SARILDI

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yaşanan olayda, Avrupa Merkez Bankası'nın etkinliğinden dönen Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un konvoyuna izinsiz şekilde dahil olan Paschalis D., Frankfurt Havalimanı’nda güvenlik protokolünü delerek apron bölgesine girmiş ve Şansölye Scholz’a uçuş öncesinde sarılmıştı.

Bu beklenmedik temas, Almanya’da üst düzey yetkililerin güvenliği konusunda büyük tartışmalara neden olmuş, güvenlik önlemlerinin yeterliliği kamuoyunda sorgulanmıştı.