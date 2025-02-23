Almanya'da seçim sonuçları

AA & Ensonhaber

Almanya'da, Angela Merkel'in görev süresinin ardından başlayan siyasi belirsizlik devam ederken, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin oluşturduğu koalisyon, görüş ayrılıkları nedeniyle sona erdi. Ardından, Şansölye Olaf Scholz'un 16 Aralık'ta yapılan güven oylamasında başarısız olmasının ardından erken seçim süreci resmen başladı.

Bugün, Almanya'da halk, 21. Federal Meclis (Bundestag) ve yeni Başbakanını belirlemek üzere sandık başına gitti.

OY KULLANMA SONA ERDİ

Yerel saatle 08.00'de (TSİ 10.00) başlayan oy verme işlemi, 18.00'de (TSİ 20.00) sona erecek. Seçmenler, 21. dönem Federal Meclis için milletvekillerini seçmek üzere oy kullandılar.

İLK SONUÇLAR

Sandıkların açılmasının ardından gelen ilk sonuçlara göre Friedrich Merz'in önderliğindeki CDU/CSU koalisyonu, 211 koltuk ve yüzde 29 oy oranı ile yarılı önde götürüyor.

Yüzde 19,5'la ikinci sırada bulunan aşırı sağcı AfD, 9 puan artış kaydetti.

SCHOLZ'UN PARTİSİ 3. SIRADA

Başbakan Olaf Scholz'un liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SPD), yüzde 16 oy oranında kaldı.

Koalisyonun bir diğer ortağı Yeşiller Partisi ise dördüncü sırada yer aldı.

Kasım ayında başlayan erken seçim sürecini tetikleyen bütçe anlaşmazlığının ardından koalisyon dışında kalan Hür Demokrat Parti (FDP) ise yüzde 5'lik seçim barajını aşamadı.

1990'DAN SONRA EN YÜKSEK KATILIM

Seçimlere katılım, rekor seviyelere çıkarak yüzde 84 oranında gerçekleşti, bu oran 1990'dan bu yana en yüksek katılım oranı oldu. Federal Seçim Kurulu Başkanı Ruth Brand, seçim günü saat 14:00 itibarıyla seçmenlerin yaklaşık yüzde 52'sinin sandığa gittiğini belirtti. 2021 seçimlerinde bu oran, aynı saatte yüzde 36,5’ti. Toplam katılım oranı ise yüzde 76,4 olarak kaydedildi.

İLK KEZ OY KULLANANLAR 2,3 MİLYON

59,2 milyon seçmenin oy kullanma hakkı bulunduğu seçimlere 29 parti katılacak. İlk kez oy kullanacak 2,3 milyon genç seçmen bulunurken, 70 yaşın üzerindeki seçmen sayısı ise 13,7 milyon olarak açıklandı.

YARIŞTA 4.506 ADAY VAR

Seçimlerde 1422 kadın olmak üzere toplamda 4.506 aday, 630 sandalyeli mecliste milletvekili olabilmek için yarıştı.

TÜRK KÖKENLİ ADAYLARIN SAYISI 50’NİN ÜZERİNDE

Türk kökenli adaylar, çeşitli partilerden milletvekili adayı olarak yarıştı. 50'den fazla Türk kökenli aday, parlamentoya girmeye çalıştı.

SEÇİM GÖREVLİLERİ

Almanya'da 16 eyalette oluşturulan 299 seçim bölgesinde 675 bin kişi yaklaşık 90 bin sandıkta görev yaptı.

İKİ FARKLI OY KULLANIMI

Seçmenler, sandığa giderken iki farklı oy kullandı. İlk oy, seçim bölgesindeki adayı belirledi, ikinci oy ise partilerin listelerinde yer alan adaylara verildi. Seçim yasasında yapılan değişiklikle ikinci oy, partilerin Meclis'te kazanacağı sandalye sayısını belirledi.

%5 BARAJI

Seçimlerde, yüzde 5’lik barajı aşan partiler meclise girecek. Bu barajı aşamayan partiler ise, 3 seçim bölgesinden milletvekili çıkarmaları durumunda parlamentoya girebilecek.

BAŞBAKAN ADAYLARI

Başbakanlık için en güçlü adaylardan biri, SPD'nin mevcut lideri ve Başbakan Olaf Scholz.

Ayrıca, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz,

aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Eş Başkanı Alice Weidel,

Yeşiller Partisi Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve

"Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) Partisi Eş Başkanı Sahra Wagenknecht de başbakanlık koltuğu için yarıştı.