Almanya'da SPD'li Olaf Scholz, koalisyon planını açıkladı

Almanya seçimlerinin galibi Sosyal Demokrat Parti (SPD)'nin Başbakan adayı Olaf Scholz, Yeşiller ve Hür Demokrat (FDP) partileriyle hükümet kuracağını söyledi.

Almanya'da 16 yıllık Angela Merkel dönemi sona erdi.

Almanya'da yapılan genel seçimlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD), oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci oldu.

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) adayı Olaf Scholz, sandıktan birinci parti çıkmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

SEÇMENLER KİMİN HÜKÜMETİ KURMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Scholz, "Seçmenler net şekilde konuştu, kimin hükümeti kurması gerektiğini söyledi." diyerek Yeşiller ve Hür Demokrat Partileri ile koalisyon yapacağını söyledi.

"GELECEK HÜKÜMETİ SOSYAL DEMOKRATLAR, YEŞİLLER VE HÜR DEMOKRAT PARTİ KURMALIDIR"

Merkel'in koalisyon hükümetinin Maliye Bakanı Scholz, "Seçmenler üç partiyi, Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'yi (FDP) güçlendirdi, dolayısıyla yurttaşların verdiği net yetki budur, gelecek hükümeti bu üçü kurmalıdır." diye konuştu.

Scholz, bu açıklamasıyla, istemeye istemeye de olsa mecburiyetten büyük koalisyon kurarak uzun yıllardır Almanya'yı birlikte yöneten CDU ile SPD'nin artık yollarını ayıracağının işaretini verdi.

MERKEL'İN PARTİSİ 24,1'DE KALDI

Öte yandan Almanya'daki seçimlerde Angela Merkel'in partisi Hristiyan Birlik (CDU/CSU) 24,1'de kalırken, Yeşiller Partisi (GRN) ise tarihi rekorunu kırarak yüzde 14,6 oy aldı.

IRKÇI PARTİ YÜZDE 10,3'LE BEŞİNCİ SIRAYI ALDI

Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 11,5 alırken, zamana zaman ırkçı söylemleriyle ön plana çıkan ve her kesimden tepki alan Almanya için Alternatif Parti (AfD), yüzde 10,3'le seçimi beşinci sırada tamamladı.

KOALİSYON PAZARLIKLARI NE KADAR SÜRECEK

Başbakan Merkel'in koalisyon kurulana kadar görevde kalacağı, koalisyon müzakerelerinin de Noel'e kadar uzayabileceği belirtiliyor.

Ülkenin en büyük iki partisi Sosyal Demokrat Parti ve Hristiyan Birlik partilerinin "büyük koalisyon" kurmaması halinde, yeni hükümet için en az üç partinin bir araya gelmesi gerekecek.

Tüm partiler, aşırı sağcı ve Avrupa Birliği karşıtı Almanya İçin Alternatif Partisi'yle birlikte çalışmayacaklarını açıkladı.