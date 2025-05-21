Almanya’da yabancılar, aynı ev için daha fazla kira ödüyor

AA

Irkçılığın ve göçmen karşıtlığının pik yaptığı Almanya'da ayrımcılık, hayatın pek çok alanında kendini hissettirmeye devam ediyor.

Eğitimden istihdama, sokaktaki polis kontrolünden konut piyasasına kadar uzanan bu görünmez eşik, rakamlara da yansıyor.

Son olarak Federal İstatistik Ofisi’nin yayımladığı konut araştırması, yabancıların Almanlara kıyasla aynı evi daha pahalıya kiralamak zorunda kaldığını ortaya koydu.

YABANCILAR DAHA FAZLA KİRA ÖDÜYOR

2022 nüfus sayımı verilerine dayanan araştırmaya göre, Alman pasaportu taşımayanlar metrekare başına ortalama 7,75 avro kira öderken, Alman vatandaşları bu rakamı 7,08 avro ile ödüyor.

Böylece yabancı uyruklular, aynı metrekarede ortalama yüzde 9,5 daha fazla ödeme yapıyor.

KİRA FARKI ŞEHRE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Kira farkı, şehir büyüklüğüne göre değişiyor. Orta büyüklükteki kentlerde (50 bin–100 bin nüfus) fark yüzde 6,6 seviyesinde kalırken, küçük yerleşim yerlerinde (10 binin altında) yüzde 10,6’ya kadar çıkıyor.

YABANCILARIN YÜZDDE 22'Sİ KENDİNE EVİNE SAHİP

İstatistik ofisi, bu farkın temel nedenlerinden birinin Alman vatandaşlarının daha büyük dairelerde yaşıyor olması olduğunu bildirdi.

Ortalama yaşam alanı Almanlarda 109,6 metrekareyken, yabancı uyruklularda bu alan 85,7 metrekareye düşüyor.

Ayrıca, mülkiyet oranı da dikkat çekici: Almanların yüzde 54’ü kendi evinin sahibi iken, yabancıların yalnızca yüzde 22’si bu imkana sahip.