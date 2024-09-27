Almanya'da yasal ikameti bulunmayan Türklerin gönderileceği iddiası yalanlandı

DHA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ömer Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla Alman basınında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Keçeli, Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye toplu olarak geri gönderileceği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

"TOPLU SINIR DIŞI EDİLME İDDİASI YALAN"

Keçeli,

Alman medyasında yer alan ve Almanya’da yasal ikamet hakkı olmayan vatandaşlarımızın Türkiye’ye dönüşüne ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın toplu sınır dışı edilmesiyle ilgili herhangi bir uygulamaya onay verilmemiştir. Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımız ile Almanya Şansölyesi Scholz arasında 23 Eylül’de New York'ta gerçekleşen görüşmede bu konu gündeme gelmemiştir