Almanya'daki erken seçimin kesin sonuçları açıklandı

Haber Merkezi

Siyasi istikrarsızlığın hakim olduğu Almanya'da seçmenler, koalisyonun düşmesiyle 23 Şubat'ta sandığa gitmişti.

Seçimin en güçlü adayı olan Friedrich Merz, resmi olmayan sonuçlarla liderliğini ilan etmiş ve ABD'den bağımsızlaşmayı dile getirmişti.

Erken genel seçimin resmi sonuçları ise, bugün açıklandı.

KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULACAK

Federal Seçim Kurulu tarafından duyurulan sonuçlara göre, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU), oyların yüzde 28,5’ini alarak 208 milletvekiliyle birinci parti oldu.

Ancak, tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde edemediği için koalisyon hükümeti kaçınılmaz görünüyor.

AŞIRI SAĞCILAR İKİNCİ SIRADA

Seçim sonuçlarına göre, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 20,8 oy oranıyla 152 sandalye kazanarak ikinci sıraya yerleşti. Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 16,4 ile 120, Yeşiller yüzde 11,6 ile 85 ve Sol Parti yüzde 8,8 ile 64 milletvekili çıkardı.

Ayrıca, Danimarkalı azınlığın partisi Güney Schleswig Seçmen Birliği (SSW), özel düzenlemeyle barajdan muaf tutularak 1 milletvekili ile mecliste yer aldı.

OLASI BAŞBAKAN MERZ KOALİSYON ARAYACAK

Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi yüzde 4,98, Hür Demokrat Parti (FDP) ise yüzde 4,3 oy alarak yüzde 5’lik seçim barajını aşamadı ve Federal Meclis dışında kaldı.

630 sandalyeli mecliste çoğunluk için en az 316 sandalye gerekiyor, bu da CDU/CSU’nun koalisyon arayışına gitmesini zorunlu kılıyor.



GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

14 Mart 2025 itibarıyla, seçimden 19 gün geçmiş olmasına rağmen koalisyon görüşmelerinin henüz tamamlanmadığı tahmin ediliyor. Almanya’da hükümet kurma süreci genellikle haftalar, bazen aylar sürebiliyor.

CDU/CSU lideri Friedrich Merz, partisinin birinci gelmesi nedeniyle başbakanlık için en güçlü aday olarak öne çıkıyor. En olası senaryo, CDU/CSU’nun SPD ile “Büyük Koalisyon” kurması; bu durumda 328 sandalye ile çoğunluk sağlanmış olacak.

Alternatif olarak, CDU/CSU’nun Yeşiller ile ittifakı (293 sandalye) gündeme gelebilir, ancak bu çoğunluğa yetmediği için üçüncü bir partiyi gerektirebilir. AfD ise diğer partiler tarafından dışlandığı için koalisyon hesaplarında yer almıyor.