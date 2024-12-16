Almanya'daki şirketlerden 2025 değerlendirmesi

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Alman şirketleri 2025 beklentileri anketinin sonuçları Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından paylaşıldı.

Çıkan anket sonuçları ise çok konuşuldu.

Buna göre, Almanya'daki şirketlerin sadece yüzde 12,6'sı gelecek yıl işlerinin daha iyi olmasını bekliyor.

HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK ÖNGÖRÜLMÜYOR

Şirketlerin yaklaşık üçte biri (yüzde 31,3) ise 2025'te ekonomik durumlarının daha da kötüleşmesini bekliyor.

Alman şirketlerin yüzde 56,1'i de gelecek yıl işlerinde herhangi bir değişiklik öngörmüyor.

Ankete göre, özellikle inşaat sektöründe, her iki şirketten biri 2025'te işlerin kötüye gideceğini düşünüyor.

Sektörde şirketlerin yüzde 5'inden azı gelecek yıl işlerin iyileşeceğine inanıyor.

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE ENDİŞE HAKİM

Perakende sektöründe şirketlerin yüzde 42,1'i iş durumlarının kötüleşeceğinden endişe ediyor.

Şirketlerin sadece yüzde 7,9'u durumlarının iyileşmesini, yarısı ise durumun değişmemesini bekliyor.

İmalat şirketlerinin yüzde 15,7'si gelecek yıl iş durumunun iyileşmesini, yüzde 31,8'i kötüleşmesini bekliyor.

Çoğunluk (yüzde 52,6) trendin değişmeyeceğini öngörüyor.

Hizmet sektöründe ise tablo biraz daha iyimser olmakla, belirsizlik dikkati çekiyor. Şirketlerin yüzde 11,9'u iyileşme beklerken, yüzde 28,2'si durumun kötüleşeceğini düşünüyor.

"BU RAKAMLAR ENDİŞE VERİCİ"

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Şirketler şu anda ekonomide toparlanmaya ilişkin hiçbir işaret görmüyor. Ekonominin 2024'te zaten kötü bir performans sergilediği göz önüne alındığında, bu rakamlar endişe verici." ifadelerinde bulundu.

"Hiçbir sektör önümüzdeki yıl için gerçekten iyimser değil." diyen Wohlrabe, ülkede 3 partili koalisyon hükümetinin kasımda dağılmasından sonra 23 Şubat'ta yapılması planlanan erken seçime atıfta bulunarak, "Yeni federal hükümetin yapması gereken çok iş var." değerlendirmesinde bulundu.

ALMAN EKONOMİSİNDE KRILGANLIK

Alman ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 küçülmesinin ardından yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kurtuldu.

Alman ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, yurt dışından gelen yoğun rekabet, sanayideki yavaşlama, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

Buna ek olarak, ülkede koalisyon hükümetinin kasımda bütçe tartışması nedeniyle dağılması Avrupa'nın en büyük ekonomisini şubattaki erken seçimlere kadar siyasi belirsizlik içinde bıraktı.

ÜLKE EKONOMİSİNDE DARALMA

Ülke ekonomisi, geçen yıl alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle önceki yıla göre yüzde 0,3 daraldı.

Almanya, böylece G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke oldu.

G7 EKONOMİLERİ ARASINDA DARALAN TEK ÜLKE

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ticarette korumacılıktan kaynaklanan tehditler, jeopolitik çatışmalar ve yapısal değişim nedeniyle ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,2 küçülmesinin bekliyor.

Hükümet ise ekonomide bu yıl yüzde 0,2 küçülme bekliyor.

Almanya, bu yıl da küçülürse 2023'te olduğu gibi G7 ekonomileri arasında daralan tek ülke olacak.