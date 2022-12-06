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    Almanya'dan Balkan ülkelerine Rusya yaptırımlarına destek çağrısı

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Batı Balkan ülkelerini, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik politika ve yaptırımlarına uyum sağlamaya çağırdı.
    • 06.12.2022 - 20:34
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    Almanya'dan Balkan ülkelerine Rusya yaptırımlarına destek çağrısı

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Tiran'da düzenlenen AB-Batı Balkan Zirvesi'ne katıldı.

    Scholz, zirve sonrası basın toplantısında konuştu.

    "Yaptırım politikasına uyum sağlamalarını bekliyoruz"

    AA'nın haberine göre Rusya'ya karşı ortak bir duruş çağrısında bulunan Scholz, "Pozisyonlarımızı yakınlaştırmalıyız. Yaptırımlar konusunda AB'ye aday ülkelerden AB'nin yaptırım politikasına uyum sağlamalarını bekliyoruz." dedi.

    Şansölye Scholz, ülkesinin, Batı Balkan ülkelerinin AB üyeliğine verdiği desteği yineledi ancak bu ülkelerden beklentilerini de dile getirdi.

    Ülkesinin Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın AB üyelik tekliflerini güçlü şekilde desteklediğine işaret eden Scholz, "İşbirliğini geliştirmek ve Batı Balkan ülkelerinin AB'ye katılımını hızlandırmak için her şeyi yapacağız. Bugünkü Tiran Deklarasyonu ile AB genişleme sürecine olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ettik." ifadesini kullandı.

    Almanya dan Balkan ülkelerine Rusya yaptırımlarına destek çağrısı #1


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