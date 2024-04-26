Burkina Faso, Amerika'nın Sesi ve BBC yayınlarını durdurdu 223 sivilin öldürüldüğüyle ilgili iddialar sonrası iki medya kuruluşunun faaliyetlerine son verildi.

AA & Ensonhaber

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso, Batılı yayın organlarının faaliyetlerini askıya aldı.

Ülkedeki yönetim, Amerika'nın Sesi (VOA) ve BBC Afrika'nın yayınlarını geçici olarak durdurdu.

Burkina Faso Yüksek İletişim Konseyi'nden yapılan açıklamada, iki uluslararası radyo istasyonunun yayınlarının iki hafta süreyle askıya alındığı bilgisi paylaşıldı.

Amerika'nın Sesi ve BBC yayınlarına son verildi

Açıklamada, İnsan Hakları Örgütü'nün (HRW) 25 Şubat'ta aralarında 56 çocuğun da olduğu 223 sivilin Burkina Faso ordusu tarafından öldürüldüğü iddiasını haberleştirdikleri gerekçesiyle VOA ve BBC Afrika'nın yayınlarının geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

Öte yandan VOA, BBC ve HRW'nin internet sayfaları ile dijital platformlarına erişim de yasaklandı.

Fransız gazetecileri sınır dışı ettiler

Burkina Faso yönetimi, Nisan 2023'te iki Fransız gazeteciyi sınır dışı etmiş ve France24'ün de bulunduğu bazı kanalların yayınını durdurmuştu.

HRW, dün yayınladığı raporda, Burkina Faso ordusunun 25 Şubat'ta aralarında 56 çocuğun da olduğu 223 sivili öldürdüğü iddiasında bulunmuştu.

Darbe girişimi engellendi

20 milyon nüfuslu Burkina Faso, bağımsızlığını kazandıktan bu yana 10'a yakın darbe gördü. Ülkede geçtiğimiz ocak ayında, hükümeti devirmeye çalışan çetenin çökertildiği belirtildi.

Terör olaylarının artışa geçmesinin ardından Ocak 2022'de Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın yönetime el koyduğu ülkede bir darbe de Eylül 2022'de Yüzbaşı İbrahim Traore tarafından yapılmıştı.