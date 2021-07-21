Almanya'dan koronavirüs vakalarında ciddi artış olabilir uyarısı

Sağlık Bakanı Spahn, halktan tedbirlere uymasını istedi. Spahn, aksi halde sonbaharda vakalarda artış olabileceğini söyledi.

Berlin yönetimi, koronavirüs vakalarının geleceğiyle ilgili görüşünü paylaştı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, düzenlediği basın toplantısında, son günlerde koronavirüs vaka sayılarında artış yaşandığına işaret etti.

"ÖNLEMLERE UYUN" ÇAĞRISI

Halihazırda haftalık 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısının 11 civarında olduğunu belirten Spahn, "Bu sayı, bu şekilde her 12 günde iki katına çıkarsa eylülde 400'ü, ekimde de 800'ü aşar." dedi.

Bakan Spahn, herkesin, buna izin verilip verilmemesini kendisine sorması gerektiğini ifade ederek, halkı önlemlere uymaya çağırdı.

EYLÜL, EKİM, KASIM...

İç mekanlarda maskelerin takılmasının, düzenli bir şekilde test yapılmasının ve aşı yaptırmanın önemli olduğunu anlatan Spahn, "Eylül, ekim ve kasım aylarının nasıl geçeceğine şimdi, temmuzun bu günlerinde karar veriyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya'da, son günlerde haftalık koronavirüs vakaları sayılarının arttığı bildirilmişti. Robet Koch Enstitüsünce dün 10,9 olarak kaydedilen haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı, bugün 11,4'e yükseldi.

Salgının üçüncü dalgasından sonra 6 Temmuz'da 4,9'a kadar gerileyen bu sayı, 7 Temmuz'da 5,1'e, 14 Temmuz'da 7,1'e ve 19 Temmuz'da 10,3'e yükselmişti.