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    Almanya’dan Moldova’ya 40 milyon euro destek kararı

    Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukraynalı sığınmacılara ev sahipliği yapan Moldova’ya 40 milyon euro destek verilmesinin planlandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2022 - 21:15
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    Almanya’dan Moldova’ya 40 milyon euro destek kararı

    Ukrayna ve Rusya arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken, milyonlarca Ukraynalı ülkelerini terketmek durumunda kaldı.

    Almanya, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle ülkesinde 70 binden fazla Ukraynalı sığınmacıya ev sahipliği yapan Moldova için bütçe desteği kararı açıkladı.

    "Moldova çok kritik bir durumda"

    Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock bugün yaptığı açıklamada, "Moldova çok kritik bir durumda. Bu ülke, Ukrayna’dan gelen sığınmacılara yardım etmek için mümkün olan her şeyi yaptı." dedi.

    40 milyon euro destek sağlanacak

    Bakan Baerbock konuşmasında, Almanya Dışişleri ve Kalkınma Bakanlığı’nın Moldova’nın yenilenebilir enerji kaynakları geliştirmesine yardımcı olmak için 40 milyon euro destek sağlayacağını belirterek, alınan destek kararının Almanya Parlamentosu Bütçe Komitesi tarafından onaylanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

    Almanya’dan Moldova’ya 40 milyon euro destek kararı #1


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