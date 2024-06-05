Almanya'nın 2029 hedefi: Savaşa hazır olmalıyız Savunma Bakanı Pistorius, caydırıcı rol oynamaları gerektiğini söyledi. Beş yıl sonrasına işaret eden Alman Bakan, "Genç erkek ve kadınlara ihtiyacımız var" dedi.

AA

Berlin yönetimi, 2029 yılına kadar savaş yeteneklerini geliştirmek istiyor.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, 5 yıl sonrası için ulaşmak istedikleri noktayı anlattı.

Pistorius, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, "2029'a kadar savaş kabiliyetine hazır hale gelmeliyiz." dedi.

"Caydırıcı bir rol oynamalıyız"

Alman Bakan, "En kötüsünün gerçekleşmesini önlemek için caydırıcı bir rol oynamalıyız.” ifadesini kullandı.

"Genç erkek ve kadınlara ihtiyacımız var"

Bunun için finansman, malzeme ve personel ihtiyacına dikkati çeken Pistorius, şöyle devam etti:

Acil bir durumda, bu ülkeyi savunabilecek genç erkek ve kadınlara ihtiyacımız var.

"Ukrayna sınırlarında duracağına inanmamalıyız"

Alman Bakan, Rusya'nın savaş ekonomisine geçtiğine ve yeniden silahlanmaya devam ettiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in o kadar ileri gitmesi durumunda Ukrayna sınırlarında duracağına inanmamalıyız.



Rusya, Gürcistan, Moldova ve nihayetinde NATO için bir tehdit oluşturuyor ve bu nedenle Ukrayna'ya askeri destek sağlamaya devam etmeliyiz. Kendi savunmamızı ve operasyonel hazırlığımızı ihmal etmemeliyiz.

Savunma harcaması çağrısı

Pistorius, milletvekillerini hükümetin Ukrayna'ya yönelik savunma harcamalarını önemli ölçüde artırma planını desteklemeye de çağırdı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)