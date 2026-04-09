Netanyahu, Lübnan ile ateşkesin olmayacağını söyledi

Orta Doğu’da tansiyon yeniden yükseldi.

ABD ile İran arasında iki haftalık bir ateşkes anlaşması imzalandı.

Ancak anlaşmanın imzalandığı gün, İsrail’in Lübnan’a yönelik geniş çaplı bir saldırı başlattığı bildirildi.

Saldırılarda yaklaşık 100 noktanın eş zamanlı hedef alındığı belirtilirken, Lübnan Sağlık Bakanlığı 204 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD'DE MÜZAKERE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İDDİASI

Öte yandan ABD basını, Washington ile Tahran arasındaki müzakerelerin ABD’de gerçekleştirileceğini yazdı.

Reuters ise Lübnan’ın ateşkes talebinde bulunduğunu, ateşkes sağlanmadan görüşmelerin yapılmasının mümkün olmayacağını aktardı.

NETANYAHU 'ATEŞKES YOK' DEDİ

Söz konusu iddialar kısa bir süre sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan gelen açıklama ile yalanlandı.

Netanyahu açıklamasında herhangi bir ateşkes olmayacağını açıkladı.

"GÜVENLİĞİMİZİ TESİS EDENE KADAR DURMAYACAĞIZ"

İsrail’in Lübnan sınırı yakınlarında yaşayanlara hitap eden Netanyahu, "Lübnan'da ateşkes yok.

Hizbullah'a büyük bir güçle vurmayı sürdürüyor ve güvenliğimizi yeniden tesis edene kadar durmayacağız" dedi.

İRAN'DAKİ SALDIRILARA DA DEĞİNDİ

İran’a yönelik saldırılara değinen Netanyahu, "İran'da ve kötülük eksenine karşı elde ettiğimiz önemli başarılar, İsrail'in bölgedeki konumunda tarihi bir dönüşümü beraberinde getirdi.

Bu başarılar, daha önce ilişki kurmadığımız ülkelerle bağlarımızın gelişmesine de zemin hazırladı" dedi.

DOĞRUDAN MÜZAKERE TALİMATI VERMİŞTİ

Netanyahu, hava ve kara saldırılarıyla hedef aldıkları Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlayacaklarını açıklamıştı.

Müzakere talebinin Beyrut yönetiminden geldiğini iddia eden Netanyahu, Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlama talimatını "Hizbullah’ın silahsızlandırılması ve Lübnan ile tarihi, sürdürülebilir bir barış anlaşması" için verdiğini ileri sürdü.