Almaya'da çocuk istismarı skandalı: Papaz 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı

AA

Son yıllarda papa ve rahiplerin cinsel istismar olayları gündeme damga vurmaya devam ediyor.

Yaşanan son olay ise Almanya'da meydana geldi.

Fulda Bölge Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında 43 yaşındaki Katolik papaz, internet üzerinden çocuklara cinsel istismar suçundan dört yıl hapse mahkum edildi.

"BU KARAR, ÇOCUKLARIN İNTERNET ÜZERİNDEN CİNSEL İSTİSMARININ KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Savcı Benjamin Krause, Alman basınına yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

Bu karar, çocukların internet üzerinden cinsel istismarının kabul edilemez olduğunu gösteriyor. Bu doğrudan fiziksel temas olmadan sadece internet üzerinden gerçekleşse bile.

Mahkeme sözcüsü Dominik Dute de mahkemenin, papazı 68 suçlamanın tamamından suçlu bulduğunu, bunlar arasında en ciddi olanının çocuklara yönelik "ciddi cinsel istismar" suçu olduğunu bildirdi.

SORUŞTURMA "ULUSAL KAYIP VE İSTİSMARA UĞRAMIŞ ÇOCUKLAR MERKEZİ" İHBARI ÜZERİNE BAŞLATILDI

Katolik papazının Eylül 2021 ile Temmuz 2022 arasında bir görüntülü sohbet platformunda çocukların uygunsuz görüntülerini oluşturmak, bulundurmak ve dağıtmakla suçlandığına dikkat çekildi.

Papaz hakkındaki soruşturmanın, ABD'deki "Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi" (NCMEC) adlı kuruluştan gelen bir ihbar üzerine başlatıldığı belirtildi.