Amazon’da satılan ünlü marka saç kurutma makinesi geri çağrıldı: İşte sebebi

ABD’de ve Amazon Türkiye’de satışta olan milyonlarca kişinin kullandığı Remington markasına ait D3190DCDN model saç kurutma makinesi, güvenlik riski nedeniyle geri çağrıldı.

Yapılan incelemelerde cihazın, takılıyken suya düşmesi halinde elektrik çarpması ve ölümcül yaralanma riski taşıdığı, çünkü gerekli daldırma koruma sistemine sahip olmadığı ortaya çıktı.

KULLANMAYIN UYARISI YAPILDI

Yetkililer, ürünü kullanan tüketicilere derhal fişten çekmeleri ve cihazı bir daha kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Cihaz sahipleri, tam para iadesi için doğrudan Empower Brands ile iletişime geçebilecek.