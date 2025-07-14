Amazon’da satılıyor! 6 bin adet şifonyer geri çağrıldı: İşte sebebi

Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir tüketici güvenliği uyarısı yapıldı.

WLIVE markasına ait yaklaşık 6.600 adet 15 çekmeceli şifonyer, devrilme ve sıkışma riski taşıdığı gerekçesiyle geri çağrılıyor.

Yetkililer, bu mobilyaların özellikle küçük çocuklar için ciddi yaralanma ve hatta ölüm riski oluşturabileceği konusunda uyardı.

Geri çağırmaya konu olan şifonyerler, STURDY Yasası’nın gerektirdiği güvenlik standartlarını karşılamıyor.

Duvara sabitlenmemiş halde kullanıldıklarında, denge problemleri nedeniyle devrilerek çocukların üzerine düşme riski taşıyor.

KULLANMAYIN UYARISI

WLIVE ve Amazon, bilinen tüm alıcılarla doğrudan iletişime geçerken, kullanıcıların ürünü derhal kullanmayı bırakmaları ve çocukların erişemeyeceği bir yere kaldırmaları istendi.

Ürünü güvenli bir şekilde imha etmek ve tam geri ödeme almak isteyen tüketicilerin, şifonyerin atıldığını gösteren bir fotoğrafı wliveproductrecall@wlivehome.comadresine göndermeleri gerekiyor.