Amerika’da tarihi seçimlere geri sayım: Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki farklar

Haber Merkezi

Dünyanın gözü Amerika’daki başkanlık seçimlerinde.

Tarihi seçime geri sayım başladı.

Ensonhaber okurları, seçimlere ilişkin detayları herkesten önce öğrenecek.

Hem burada hem X, Instagram ve TikTok sayfalarımızda özel görüntüleri sizler için hazırlayacağız.

Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ve Ensonhaber yazarı Adem Metan, seçimin nabzını Washington’da tutup, tüm detayları size aktaracak.

İlk haberimizi Washington uçağında kaleme aldık.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump.

Karşısında ise Demokratların adayı Kamala Harris.

Peki iki ismi ne kadar tanıyoruz?

Hangi konuda hangi aday neyi savunuyor?

Gelin, adayların politikalarını mercek altına alalım.

EKONOMİ

Kamala Harris, seçilmesi durumunda gıda ve barınma maliyetlerini düşürmek istediğini söyledi.

Asgari ücreti yükseltmek istediğini de açıklayan Harris, marketlerdeki yüksek fiyatların önüne geçeceğini vadediyor.

Ancak ekonomi konusunda Donald Trump, seçmenlere daha inandırıcı geliyor.

Kamala Harris mevcut ABD Başkan Yardımcısı.

Trump; Biden döneminde yükselen enflasyonu yeniden düşüreceğini, daha fazla petrol sondajıyla enerji fiyatlarını dibe çekeceğini açıkladı.

Faiz konusunda da net açıklamaları var Trump’ın.

Eski başkan Trump, yeniden seçilmesi durumunda faizleri düşüreceğini, kayıtsız göçmenleri sınır dışı etmeyi vadediyor.

VERGİLER

Donald Trump, Amerika’daki süper zenginlerin yüzünü güldüren vaatler de veriyor. Bunlardan biri vergi konusunda.

Trump, seçilmesi durumunda trilyonlarca dolar değerinde bir dizi vergi indirimini gündemine alacak.

Kamala Harris ise, yılda 400 bin dolar kazanan büyük şirketler ve Amerikalılar üzerindeki vergileri artırmak istiyor.

GÖÇMENLER

Donald Trump bu konuda oldukça net.

Yeni duvarlar inşa ederek sınırları kapatmak için yemin etti.

Trump, aynı zamanda tarihin en büyük sınır dışı operasyonuyla ülkedeki göçmenleri kovacağını vadediyor.

Kamala Harris ise Amerika’daki göçmen sorununun oluşmasındaki aktörlerden biri olarak gösteriliyor.

Çünkü o, sınır krizini yönetmek için görevlendirildi ancak açık sınır politikası uyguladı.

Göçmen karşıtları bu konuda Trump’a daha yakın.

DIŞ POLİTİKA

Seçilecek ismin önünde; Ukrayna, Gazze, Rusya ve Çin gibi önemli sorunlar var.

Peki bu konularda kim ne diyor?

Kamala Harris, Ukrayna’ya desteklerin devam edeceğini savunuyor.

Donald Trump ise Ukrayna Lideri Zelensky konusunda daha temkinli. Trump, Zelensky’yi “tarihin en büyük pazarlamacısı” olarak görüyor. ABD’ye her geldiğinde en az 60 milyon dolar aldığını belirtiyor.

İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımlar konusunda iki isim de aynı görüşte. İsrail’i destekliyorlar.

Ancak Amerika’daki Müslümanlar, Kamala Harris’e bu konuda hiç güvenmiyor. Çünkü onun bu konuda duruşu yok.

Donald Trump savaşın durdurulacağını vadediyor.

Rusya ile ilişkilerde Donald Trump daha şanslı.

Kamala Harris, Rusya ile sıfır ilişkiden yana.

Çin’i iki isim de mücadele edilmesi gereken bir ülke olarak görüyor.

Ancak Trump’ın seçilmesi durumunda Çin ile ABD arasındaki ilişkiler daha da gerilebilir.

TÜRKİYE

Dış politikayı incelerken Türkiye için ayrı bir paragraf açalım.

Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerde seçimlerden sonra yeni bir sayfa açılabilir.

Yeni dönemde masada bekleyen birçok sorun var.

Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkisinin daha yakın olduğu bilinen bir gerçek.

Demokratların döneminde ABD-Türkiye ilişkileri hep gergin geçti.

Kamala Harris’in seçilmesi durumunda mevcut durum pek değişecek gibi değil.

Trump seçimlerden zaferle çıkarsa daha güçlü bir diyalog dönemine girilebilir.

Kamala Harris’in en fazla eleştirildiği konu, dış politika.

Ne yapacağı, kiminle nasıl bir ilişki kuracağı kestirilemiyor.

Güçlü bir Amerika isteyen Amerikalılar, bu nedenle Trump’ı destekler durumda.

Uzmanlar, Kamala Harris’in seçilmesi durumunda mevcut dış politikanın devam edeceğini ifade ediyor.

Türkiye’yi etkileyecek önemli kararlardan biri de Suriye olacak.

Kamala seçilirse Amerika’nın Suriye’deki varlığı devam edecek.

Donald Trump seçilirse Amerikan askerleri Suriye’den çekilebilir.

Bu da Türkiye ile ilişkileri doğrudan etkiler.

KÜRTAJ

Kamala Harris, seçimlere kadınların büyük desteğini alarak girdi.

Bundaki en önemli sebep kürtaj tartışmaları.

Harris, kürtaj hakkının korunması konusunda kararlı.

Donald Trump ise bu konuda net bir konumda değil.

Bir konuşmasında kürtajın yasaklanmasını “korkunç bir hata” olarak nitelendiren Trump, daha sonra konuşmalarında bu konuya pek yer vermedi.