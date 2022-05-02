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    Amerikalı çift, uçakta evlendi

    İptal olan uçuş nedeniyle düğün planları sekteye uğrayan ikili, çareyi uçakta evlenmekte buldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2022 - 10:42
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 11:07
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    Amerikalı çift, uçakta evlendi

    ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde evlenmeyi planlayan çift, uçuşları iptal edilince uçakta evlenmeye karar verdi.

    49 yaşındaki Jeremy Salda ve 52 yaşındaki Pam Patterson, kentte çabucak düğün yapmak için hazırlıklara başladı.

    Uçakta dünyaevine girdiler

    Evlilik cüzdanı için randevu alan çift, otel rezervasyonu yaptırdı ve Oklahoma City'den Nevada'ya uçak bileti satın aldı. Ayrıca Patterson, internetten 200 dolarlık bir gelinlik bile aldı.

    Ancak çiftin planı, uçuşlarının iptal edilmesiyle suya düştü. Başka bir hava yolundan rezervasyon yaptıran çift, farklı bir rota üzerinden bilet satın almak zorunda kaldı.

    "Filmden bir sahne gibi"

    Ağustos 2020'de tanışan ikili, hayatlarını uçakta birleştirdi. Southwest Airlines, uçakta düzenlenen küçük çaplı düğünden kareler paylaştı.

    People dergisine açıklama yapan Patterson, uçaktaki düğün için, "Filmden bir sahne gibiydi. Kelimenin tam anlamıyla havaalanından, güvenlikten, gelinlikle geçtik. İnsanlar bize 'tebrikler' diye bağırdı." dedi.

    Pilot ile diyaloğunu anlattı

    Uçağa bindiklerinde pilotun kendilerine Las Vegas'ta evlenip evlenmeyeceklerini sorduğunu belirten Patterson, "Deneyeceğiz ama olmazsa bu uçakta evleneceğiz." şeklinde yanıt verdiklerini söyledi.

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