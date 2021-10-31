Amerikan Hava Yolları, 1000'den fazla uçuşu iptal etti

Teksas merkezli kuruluş, ardı ardına yaşanan sefer iptallerinin ardından açıklama yaptı.

ABD’nin en büyük hava yolu şirketlerinden Southwest Hava Yolları, geçtiğimiz haftalarda 2000'den fazla sefer iptaliyle karşı karşıya kalmıştı.

Bu kez Amerikan Hava Yolları, benzer durumu yaşadı.

ABD'DE PEŞ PEŞE SEFER İPTALLERİ

Şirket, cuma gününden bu yana 1000'den fazla uçuşunu iptal etti. Karara gerekçe olarak personel sorunları ve kuvvetli rüzgar gösterildi.

Cuma günü 340, cumartesi yaklaşık 460 ve son olarak pazar da 285 uçuş iptal edildi.

ŞİDDETLİ RÜZGAR VE PERSONEL SIKINTISI

Şirketin Operasyon Direktörü David Seymour, sorunların perşembe günü şiddetli rüzgarlarla başladığını kaydetti.

CNBC'nin haberine göre, cumartesi ve pazar günü yaşanan iptallerin çoğunun nedeni olarak pilot ve uçuş görevlileri gösterildi.

KASIMDA NORMALE DÖNECEK

Seymour, çoğu yolcunun aynı gün yeniden rezerve edildiğini ve operasyonların kasım ayında normale dönmesini beklediklerini söyledi.

ABD'de hava yolları, son dönemde çok sayıda iptallere yol açan personel eksiklikleriyle mücadele ediyor.

Şirketler, koronavirüs salgını döneminde maaş konusunda kesinti için binlerce personelden talepte bulunmuştu.