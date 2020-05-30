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    Amerikan polisinin eylemcilere sert müdahalesi

    Amerikan polisinin eylemcilere sert müdahalesi

    Siyahi George Floyd'un ölümünün ardından protestolar devam ederken, polisler, göstericilere şiddet kullanarak müdahale etmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2020 - 11:13
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    Amerikan polisinin eylemcilere sert müdahalesi

    ABD’nin Minneapolis kentinde, gözaltına alınırken polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd, ülkenin gündemine oturmuştu.

    Yaşanan olayın ardından binlerce kişi tarafından Amerika sokaklarında protestolar başlamıştı.

    Sokaklara dökülen göstericilere polisler tarafından yapılan müdahaleler ise şiddetini artırmaya başladı.

    POLİSLERDEN SERT MÜDAHALE

    Protesto için New York'ta bir araya gelen kalabalık, yaşanan olaya tepki gösterirken, güvenlik güçleri ise protestoculara şiddet kullanarak sert müdahalelerde bulundu.

    Amerikan polisinin eylemcilere sert müdahalesi

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