Amerika'nın gay olduğunu gizlemeyen ilk bakanı: Pete Buttigieg

ABD Başkanı Biden, Ulaştırma Bakanlığı görevi için eski rakibi Pete Buttigieg'i seçti.

Amerika'daki başkanlık yarışında Donald Trump'a karşı zafer elde eden Joe Biden, renkli bir ekiple çalışacağını sürekli dile getiriyordu.

Amerika'nın 46. Başkanı olan Joe Biden, kabinesini şekillendirmeye başladı.

ADAYLIK SÜRECİNDE RAKİBİYDİ, KABİNEYE ALDI

Joe Biden, Ulaştırma Bakanlığı için başkanlık yarışından çekilen ve kendisine destek veren eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg'i seçti.

GAY KİMLİĞİNİ SAKLAMIYOR

Daha önce ABD Donanması’nda istihbarat görevlisi olarak Afganistan’a giden ve 29 yaşındayken belediye başkanlığı yapan Pete Buttigieg, Amerika'da bakanlık görevine gelecek ilk gay isim olarak haber oluyor.

Özellikle eşcinseller tarafından oldukça desteklendiği gözlenen Pete Buttigieg’ın, 30 yaşındaki öğretmen Chasten Glezman ile evli olduğu biliniyor.

HARVARD MEZUNU, 4 DİL BİLİYOR

Oxford Üniversitesi ve Harvard mezunu olan Buttigieg aralarında Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Arapçanın da olduğu birçok dil biliyor.