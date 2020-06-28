Andrew Jackson'ın heykeline saldıran 4 kişiye gözaltı

ABD’de Beyaz Saray'ın önünde yer alan Lafayette Park'ın içindeki eski ABD Başkanı Andrew Jackson'ın heykelini yıkmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ırkçılık karşıtı gösterilerde anıt ve heykellerin yıkılmasının ardından "heykelleri koruma" kararnamesini imzalamasıyla yetkililer harekete geçti.

Geçtiğimiz hafta, Beyaz Saray'ın önünde yer alan Lafayette Park'ın içindeki eski ABD Başkanı Andrew Jackson'ın heykeline yapılan saldırıyla bağlantılı ırkçılık karşıtı göstericilerden 4’ü gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların kimlikleri Lee Michael Cantrell (47), Connor Matthew Judd (20), Ryan Lane (37) ve Graham Lloyd (37) olarak açıklandı.

HEYKELİ İPLE ÇEKMEYE ÇALIŞTILAR

Cuma günü gözaltına alınan Judd Columbia Bölgesi Yüksek Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarken, diğer 3 şüphelinin ise henüz mahkemeye çıkmadığı kaydedildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınanların heykeli iple çekerek yıkmaya çalıştığına ilişkin görüntülerinin olduğu video kaydı bulunduğu ifade edildi.

FLOYD SONRASI BAŞLADI

ABD'nin Minneapolis şehrinde 25 Mayıs’ta siyahi George Floyd'un polis memuru tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda göstericiler ırkçılık ve kölelik yanlısı yüksek rütbeli kişilerin heykellerini yıkmaya başlamıştı.

GEÇEN HAFTADA YİNE AYNI SALDIRI GİRİŞİMİ

Geçtiğimiz hafta pazartesi günü düzenlenen gösterilerde Andrew Jackson’ın heykelini iplerle bağlayarak yıkmaya çalışan protestoculara polis müdahale etmiş ve heykelin devrilmesini engellemişti.