Angela Merkel: ABD olmadan tahliyelere devam edemeyiz

Afganistan’daki tahliye operasyonlarına değinen Almanya Başbakanı Angela Merkel, “ABD olmadan devam edemeyiz” açıklamasını yaptı.

Afganistan'daki durumu görüşmek üzere video konferans aracılığıyla bir araya gelen G7 Liderler Toplantısı sonrası açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, G7 liderlerinin Afganistan’daki tahliye operasyonları konusunda birlikte çalışmaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Merkel, “ABD'nin burada başı çektiğini vurgulamak zorundayım. ABD olmadan tahliyelere devam edemeyiz, bunun netleştirilmesi gerekiyor.” dedi.

G7, EYLEM PLANI HAZIRLAYACAK

G7’nin Afganistan konusunda birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Merkel, “Her ulusun kendi işini yapması hiçbir şeye yardımcı olmaz.” dedi.

Taliban ile ilişkilerde de G7 liderlerini ortak bir yaklaşım benimsemeye çağıran Merkel, G7’nin kendi içinde Taliban’la gelecekteki ilişkilere yönelik eylem planı hazırlayacak bir grup oluşturduğunu aktardı.

“GÜVENLİK DURUMU ÇOK ZOR"

Merkel ayrıca, Taliban ile iletişim kurulması gerektiğini ifade etti.

Merkel, "Mümkün olduğunca uzun süre tahliyelere devam etmek istediğimiz açık, ancak güvenlik durumu buna izin verdiği sürece tahliyelere devam edebiliriz, fakat şu anda güvenlik durumu çok zor." dedi.