Angela Merkel: Türkiye'nin AB üyesi olacağını düşünmüyorum

Alman Başbakan Merkel, Ankara'nın Brüksel'e üyelik sürecine ilişkin konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Merkel, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile anlaşmanın bir parçası olarak çok sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığına dikkati çekti.

"TÜRKİYE İYİ İŞ ÇIKARIYOR"

"Türkiye, Suriyeli mültecilere bakmakta olağanüstü bir iş çıkarıyor." diyen Merkel, "Türkiye ile bu anlaşmanın (göçmenler ve mülteciler üzerine) devam etmesini istiyorum, bu insanlar için en iyisi." ifadesini kullandı.

"AB ÜYESİ OLACAKLARINI SANMIYORUM"

Alman başbakan, konuyu Ankara'nın AB'ye üyelik sürecine getirdi.

Ankara ile yakın ilişkiler kurmak istediğini belirten Merkel, ancak "Türkiye'nin AB'ye üye olmasını beklemediğini" sözlerine ekledi.

"TÜRKİYE'NİN TAM ÜYE OLARAK YER ALMADIĞI BİR AVRUPA..."

Merkel, her ne kadar Ankara'nın Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıksa da uzmanlar, bölgesinde güçlü bir Türkiye'nin Brüksel'e artı değer katacağı konusunda hemfikir.

Nitekim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen haziran ayında Antalya’da düzenlenen Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, "Türkiye’nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği’nin çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaşması da mümkün değildir." ifadesini kullanmıştı.

"ONCA HAKSIZLIĞA RAĞMEN..."

Erdoğan, "Karşılaştığımız onca haksızlığa rağmen, yarım asırdır ısrarla ve sabırla sürdürdüğümüz tam üyelik mücadelemizin artık neticelenmesini istiyoruz. Birliğin içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini ilerletmesini bekliyoruz." şeklinde konuşmuştu.