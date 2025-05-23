Angela Merkel'den yeni hükümetin göç politikasına eleştiri

AA & Ensonhaber

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Friedrich Merz'in Almanya'nın sınırlarında göçmenleri geri çeviren yeni politikasına ilişkin, "Avusturya ve Polonya sınırında yasa dışı göçle tamamen mücadele edebileceğimize inanmıyorum. Ben her zaman Avrupa çözümlerinden yana oldum. Bir Avrupa çözümünün koordine edilmesi zor olsa bile odak noktası dış sınırların korunması olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Merkel, bu tür uygulamaların kalıcı hale gelmesi durumunda herkes için Avrupa Birliği içinde hareket özgürlüğüne mal olacağı uyarısında da bulunarak, "Aksi takdirde Avrupa'nın mahvolduğunu görebiliriz ve ben bunu istemiyorum ve umarım yeni federal hükümet de bunu istemez. İstemediğini varsayıyorum" diye konuştu.

DAHA SIKI DENETLEME TALİMATI

Yeni hükümette İçişleri Bakanı olan Alexander Dobrindt, Almanya'nın dış sınırlarının daha sıkı denetlenmesi talimatı vermiş, bu kapsamda geçerli giriş belgeleri olmayan veya başka bir AB ülkesinde sığınma başvurusu yapmış olanlar sınırdan geri çevrilmeye başlanmıştı.