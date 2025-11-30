Antarktika'nın buzsuz hali ortaya çıktı! Bakın nasıl görünüyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antarktika, dünyanın en soğuk, en rüzgarlı ve en izole kıtası olarak akıllarda hep dev bir buz kütlesiyle yer eder.

Ancak bu kıtanın altında, binlerce metre kalınlığındaki buz tabakasının gizlediği bambaşka bir dünya bulunuyor.

Bilim insanlarının gelişmiş topografya taramaları sayesinde ortaya çıkarılan buzsuz Antarktika haritası, görenleri şaşırttı.

Kıtanın aslında tek parça bir kara değil, derin çukurlar, yükselen dağ sıraları ve birbirinden kopuk geniş arazi parçalarından oluşan karmaşık bir takımada yapısına sahip olduğu görüldü.

Bu şaşırtıcı görüntü, buzların erimesi durumunda Dünya'nın nasıl bir dönüşüm yaşayacağını gözler önüne serdi.

İşte, Antarktika buzsuz olsaydı...