İstanbul'da çocuğun darbedildiği videoya ilişkin 3 kişi yakalandı

İstanbul'da küçük çocuğun kendisinden yaşça büyük kişiler tarafından darbedilmesine ilişkin yürütülen çalışmalarda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada sosyal medyaya yansıyan, küçük çocuğun kendisinden yaşça büyük şahıslar tarafından darbedilmesi olayına ilişkin operasyon başlatılmıştı.
3 GÖZALTI
Yürütülen çalışmalar doğrultusunda olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
