Anthony Fauci: Çin, Vuhan laboratuvarındaki çalışanların kayıtlarını yayınlasın

ABD'li yetkili, 2019 yılında Çin'de hastalanan 3 kişinin durumuna işaret etti.

ABD ile Çin arasında koronavirüsün yayılma noktasına ilişkin tartışmalar, gün geçtikçe büyüyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD'li bulaşıcı hastalık uzmanı Anthony Fauci hakkında uluslararası basında yer alan haberlerde, Fauci'nin "koronavirüsün Çin laboratuvarında üretildiği uyarılarını ciddiye aldığı" ortaya çıkmıştı.

ABD'DEN ÇİN'E KORONAVİRÜS SORULARI

Financial Times'ın haberine göre, Fauci, Çin'i, koronavirüsün bir laboratuvar sızıntısı sonucu ortaya çıkıp çıkmadığına dair ipuçları sağlayabilecek kişilerin tıbbi kayıtlarını yayınlamaya çağırdı.

Fauci, "2019 yılında hastalandığı bildirilen 3 kişinin sağlık kayıtlarını görmek istiyorum. Gerçekten hastalandılar mı? Eğer hastalandılarsa bu nasıl oldu?" dedi.

LABORATUVARDA HASTALANAN 3 KİŞİYLE İLGİLİ TARTIŞMA

Koronavirüsün nereden yayıldığına dair tartışmalar sürerken, Amerikan istihbarat raporları, Çin'in Vuhan kentindeki laboratuvarda görevli 3 kişinin, salgın başlamadan önce virüs belirtileriyle hastaneye başvurduğunu söylüyor.

Bununla birlikte, Çinli bilim insanları ve yetkililer, laboratuvar sızıntısı hipotezini reddediyor.

ÇİN'İN SAVUNMASI

Asya ülkesi, virüsün Vuhan'ı etkilemeden önce diğer bölgelerde ortaya çıktığını ve ithal donmuş gıda sevkiyatları ya da vahşi yaşam ticareti yoluyla Çin'e girmiş olabileceğini belirtiyor.

Fauci'nin, koronavirüsün ilk olarak insanlara hayvanlar aracılığıyla bulaştığına dair inancını da koruduğu kaydedildi.