Anthony Fauci'den uçak yolculuğu için koronavirüs aşısı şartına destek

Fauci, hava yolu seyahatleriyle ilgili fikrini paylaştı. ABD'li uzman, başkalarıyla seyahat etmeden önce aşı yaptırılması gerektiğini savundu.

Koronavirüsün son derece bulaşıcı Delta varyantı, ABD'de baskın tür haline geldi.

Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Anthony Fauci, salgından korunmak için hava yolu seyahatlerinde aşının zorunlu hale getirilebileceğinin sinyalini verdi.

"HAVA YOLU SEYAHATİNDE AŞIYI DESTEKLİYORUM"

The Hill'in haberine göre, Fauci, "Uçakta başka insanlarla seyahat etmek için aşı olunmasını destekliyorum." dedi.

Fauci'nin açıklaması, Temsilciler Meclisi Üyesi Don Beyer'in sunduğu yasa tasarısının ardından geldi.

ABD'DE SUNULAN TASARI NE DİYOR

Tasarı, ABD'deki tüm hava yolu ve demir yolu yolcularının seyahat etmeleri için yolculuktan önce aşı kanıtı ya da negatif koronavirüs test sonucu göstermesi gerektiğini söylüyor.