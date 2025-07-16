Antonio Guterres, İsrail'in Suriye’ye yönelik artan saldırılarını değerlendirdi

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Dujarric, burada Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı ve Guterres'in yazılı açıklamasını paylaştı.

İSRAİL'İN SURİYE'YE YÖNELİK SALDIRILARI KINANDI

Dujarric, "Genel Sekreter (Guterres) İsrail'in Süveyda, Dera ve Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezine yönelik artan hava saldırılarını kınadı." dedi.

İsrail ordusunun "Golan'da yeniden konuşlandırılmasına" yönelik raporlara değinen Dujarric, Guterres'in bu yöndeki gelişmelere tepki gösterdiğini belirtti.

Dujarric, "Genel Sekreter, keyfi cinayetler ve mezhepsel gerginlikleri körükleyen, Suriye halkının barış ve uzlaşma fırsatını elinden alan eylemler de dahil sivillere yönelik tüm şiddeti açıkça kınıyor." ifadesini kullandı.

GUTERRES'TEN SURİYE'DE ŞİDDETİN DERHAL AZALTILMASI ÇAĞRISI

Suriye'de çatışmanın 14 yıldır sürdüğüne işaret eden Dujarric, Guterres'in, tüm Suriyelilere en içten taziye dileklerini ileterek, ülkede şiddetin derhal azaltılması çağrısını paylaştı.

Dujarric, Genel Sekreter'in, Suriye Cumhurbaşkanlığı makamının bugün erken saatlerde yaptığı, ihlalleri kınayan ve sorumluların soruşturulup hesap vermesini taahhüt eden açıklamalarını da dikkate aldığını kaydetti.

NELER YAŞANDI

⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı. Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

Son olarak İsrail hava kuvvetleri, Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda’da hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera’ya saldırılar düzenledi. Süveyda’daki çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.